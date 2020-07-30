2020-07-30T12:47:30+03:00
Общество

Стрелюхин призвал не монополизировать рынок строительства жилья для детей-сирот

Он заявил, что в этом году программа по жилью для сирот будет исполнена
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Министерство строительства и ЖКХ «неэффективно работало» по обеспечению жильем детей-сирот, кроме этого «есть комплекс проблем» в этой сфере. Об этом на заседании правительства заявил первый зампред правительства Вадим Ойкин.

Председатель правительства Александр Стрелюхин подтвердил, что у него «есть вопросы к строительному блоку».

- Мы не можем в этом году, как в прошлом, не выполнить программу по предоставлению жилья детям-сиротам. Мы умышленно пошли на строительство нового жилья, а не на покупку вторичного. Опробовали различные проекты строительства домов в районах.

Не надо монополизировать рынок строительства для детей-сирот. В каждом районе нужно, чтобы была строительная организация. Хватит уже ездить из Саратова на стройку в Перелюб.

Мы ситуацию поправим и программу выполним, — резюмировал Стрелюхин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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