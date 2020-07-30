Андрей Архипов: Наша задача обеспечить продолжение работы заводов РМК и «Нефтемаш-Сапкон»
Министр промышленности Андрей Архипов на заседании правительства региона 30 июля назвал испытывающие серьезные трудности предприятия, которые планируется твердо поставить на ноги уже к концу года.
Это заводы «Контакт», «Институт стекла», и также Радиоприборный завод.
Министр заявил, что в приоритете сохранение коллективов и рабочих мест. Поэтому на таких предприятиях, как завод Резервуарных металлоконструкций (РМК) и «Нефтемаш-Сапкон» министерство видит главной задачей обеспечить продолжение деятельности и избежать остановки производства.
Кроме работы с кредиторами на последние предприятия подыскивают инвесторов.
ИСТОЧНИК KP.RU