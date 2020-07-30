2020-07-30T11:25:22+03:00
Экономика

Андрей Архипов: Наша задача обеспечить продолжение работы заводов РМК и «Нефтемаш-Сапкон»

Еще три завода планируется привести в устойчивое положение
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Министр промышленности Андрей Архипов на заседании правительства региона 30 июля назвал испытывающие серьезные трудности предприятия, которые планируется твердо поставить на ноги уже к концу года.

Это заводы «Контакт», «Институт стекла», и также Радиоприборный завод.

Министр заявил, что в приоритете сохранение коллективов и рабочих мест. Поэтому на таких предприятиях, как завод Резервуарных металлоконструкций (РМК) и «Нефтемаш-Сапкон» министерство видит главной задачей обеспечить продолжение деятельности и избежать остановки производства.

Кроме работы с кредиторами на последние предприятия подыскивают инвесторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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