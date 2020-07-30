Александра Гайдука оставили под стражей
Сегодня, 30 июля, коллегия Саратовского областного суда оставила экс-депутата облдумы Александра Гайдука под стражей.
С апелляцией ранее обратился адвокат подозреваемого. Однако коллегия согласилась с решением первой инстанции, сообщили в пресс-службе.
Напомним, Гайдука задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Суд 18 июля отправил его под стражу на два месяца.
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ИСТОЧНИК KP.RU