Александра Гайдука оставили под стражей

30 Июль 2020 2020-07-30T13:01:29+03:00

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Сегодня, 30 июля, коллегия Саратовского областного суда оставила экс-депутата облдумы Александра Гайдука под стражей.

С апелляцией ранее обратился адвокат подозреваемого. Однако коллегия согласилась с решением первой инстанции, сообщили в пресс-службе.

Напомним, Гайдука задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Суд 18 июля отправил его под стражу на два месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU