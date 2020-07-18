2020-07-18T14:59:41+03:00
Общество

Задержанного по подозрению в мошенничестве Александра Гайдука отправили в СИЗО

Суд определил срок ареста в два месяца
Екатерина Семенова
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В Саратове арестован Александр Гайдук.

Ранее «КП-Саратов» писала о том, что предпринимателя заподозрили в крупном мошенничестве.

Фрунзенский районный суд заключил Гайдука под стражу на два месяца. Однако защита уже выступила с заявлением о готовности обжаловать это решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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