Задержанного по подозрению в мошенничестве Александра Гайдука отправили в СИЗО
Суд определил срок ареста в два месяца
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В Саратове арестован Александр Гайдук.
Ранее «КП-Саратов» писала о том, что предпринимателя заподозрили в крупном мошенничестве.
Фрунзенский районный суд заключил Гайдука под стражу на два месяца. Однако защита уже выступила с заявлением о готовности обжаловать это решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU