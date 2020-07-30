В Саратовской области 12 школ вообще не имеют доступа к интернету

30 Июль 2020 2020-07-30T11:37:55+03:00

Еще 300 школ не попали в программу по развитию скоростного интернета

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На заседании в правительстве Саратовской области 30 июля первый зампред Вадим Ойкин отчитывался о текущей реализации нацпроектов.

Участвующие в заседании депутаты облдумы попросили прокомментировать, почему 300 школ не вошли в программу по развитию интернета в рамках программы «Цифровая экономика». Парламентарии отметили, что в 12 образовательных учреждения региона интернета нет вообще, и там в принципе невозможно дистанционное образование.

Вадим Ойкин заявил, что часть из 300 школ могут включить в программу в этом году, поскольку к концу года у регионов остаются нереализованные по проекту остатки средств, правительство будет их перераспределять, «за них будет конкуренция». Остальные школы рассчитывают включить в программу в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU