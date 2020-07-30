Карманница попалась на краже дорогого кошелька со 100 рублями

30 Июль 2020 2020-07-30T10:37:14+03:00

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Полицейские в маршрутке №8 возле дома №125 на улице Крайняя задержали карманницу.

51-летнюю безработную женщину задержали с поличным, когда она вытащила из дамской сумки у 50-летней женщины броский красный кошелек.

Сам кошелек стоит 4,8 тыс. рублей, внутри него оказалось всего 100 рублей.

Задержанная уже ранее судима за кражу, на нее заведено новое аналогичное уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU