2020-07-30T10:37:14+03:00
Происшествия

Карманница попалась на краже дорогого кошелька со 100 рублями

Воровка орудовала в автобусе маршрута №8
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полицейские в маршрутке №8 возле дома №125 на улице Крайняя задержали карманницу.

51-летнюю безработную женщину задержали с поличным, когда она вытащила из дамской сумки у 50-летней женщины броский красный кошелек.

Сам кошелек стоит 4,8 тыс. рублей, внутри него оказалось всего 100 рублей.

Задержанная уже ранее судима за кражу, на нее заведено новое аналогичное уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
При ремонте тротуаров в Саратове с корнем вырвали ели
Роспотребнадзор в Саратове дал рекомендации по коронавирусу: ограничения продлеваются на август
На улицах Саратовской области совершается каждое третье преступление
В Саратовской области 87 пациентов «ковидных» госпиталей находятся под аппаратами ИВЛ
Саратовец пытался дать деньги поймавшему его за пьянство полицейскому
Завтра начальник ГИБДД по Саратовской области проведет прямую линию
Подросток с другом ходили к соседке воровать полотенца, шторы, картину с кроликом
Стрелюхин призвал не монополизировать рынок строительства жилья для детей-сирот
В Саратове разыскивают мужчину с татуировкой группы крови
Девочка из Балакова решила стать наркодилером и попала на скамью подсудимых
Андрей Архипов: Наша задача обеспечить продолжение работы заводов РМК и «Нефтемаш-Сапкон»
Александра Гайдука оставили под стражей
От коронавируса скончалась 58-летняя жительница Саратовской области
Парень из Балакова получил срок за удар ножом подростка и спаивание девочки
eSIM от Билайн: дистанционное подключение за 5 минут