Саратовская область вышла на первое место по сбору зерна в ПФО

30 Июль 2020 2020-07-30T10:34:08+03:00

Уже больше 3 млн тонн зерна собрано в регионе

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Саратовская область вышла в лидеры по сбору зерна в Приволжском федеральном округе.

Сбор зерновых на 30 июля составил 3 100 тыс. тонн.

Об этом на заседании правительства 30 июля области заявил вице-губернатор председатель правительства Александр Стрелюхин.

В лидерах по сбору — Калининский, Энгельсский, Пугачевский районы.

Кроме того, собрано уже 26 тыс. тонн овощей.

ИСТОЧНИК KP.RU