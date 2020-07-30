2020-07-30T10:34:08+03:00
Экономика

Саратовская область вышла на первое место по сбору зерна в ПФО

Уже больше 3 млн тонн зерна собрано в регионе
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Саратовская область вышла в лидеры по сбору зерна в Приволжском федеральном округе.

Сбор зерновых на 30 июля составил 3 100 тыс. тонн.

Об этом на заседании правительства 30 июля области заявил вице-губернатор председатель правительства Александр Стрелюхин.

В лидерах по сбору — Калининский, Энгельсский, Пугачевский районы.

Кроме того, собрано уже 26 тыс. тонн овощей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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