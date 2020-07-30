Саратовская область вышла на первое место по сбору зерна в ПФО
Уже больше 3 млн тонн зерна собрано в регионе
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Саратовская область вышла в лидеры по сбору зерна в Приволжском федеральном округе.
Сбор зерновых на 30 июля составил 3 100 тыс. тонн.
Об этом на заседании правительства 30 июля области заявил вице-губернатор председатель правительства Александр Стрелюхин.
В лидерах по сбору — Калининский, Энгельсский, Пугачевский районы.
Кроме того, собрано уже 26 тыс. тонн овощей.
ИСТОЧНИК KP.RU