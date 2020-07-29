Жителям Сторожевки не стали отключать воду

29 Июль 2020 2020-07-29T12:52:54+03:00

Собравшиеся на совещании в районной прокуратуре достигли договоренности

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Жителям Сторожевки Татищевского района не стали отключать воду.

Такое решение было принято на совещании в прокуратуре Татищевского района. На мероприятии присутствовали прокурор района Дмитрий Никоноров, директор ООО «КВС» Сергей Журавлев, коммерческий директор компании Владимир Шагов, глава Татищевского района Павел Сурков, руководитель районного отдела МВД РФ Анатолий Филипущенко.

Напомним, коммунальная компания задолжала ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» более 8 млн рублей, так как не платила с июня 2019 года. Воду жителям Сторожевки, а это около 3,5 тыс. человек, планировали отключить с сегодняшнего дня, 29 июля.

Собравшиеся достигли договоренности не оставлять людей без воды, а руководство СКК направит в адрес ООО «КВС» график погашения задолженности.

По ранее поданным искам ООО «КВС» планирует подписать с СКК мировое соглашение. Глава Татищевского района дал гарантии оплаты услуг.

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ИСТОЧНИК KP.RU