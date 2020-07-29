2020-07-29T13:04:53+03:00
Политика

Депутатское место Дегтярева в Госдуме занял депутат из Саратова

Дмитрию Пьяных вручили удостоверение депутата ГД РФ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Дмитрий Пьяных поблагодарил жителей области и ЖириновскогоДмитрий Пьяных поблагодарил жителей области и Жириновского
Изменить размер текста:

В Центризбиркоме РФ на заседании 29 июля приняли постановление о передаче вакантного мандата депутата Государственной думы саратовцу Дмитрию Пьяных, который пытался избраться в 2016 году в Госдуму по Энгельсскому округу.

Мандат освободился после того, как Михаил Дегтярев был назначен президентом Путиным временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края. Прежний глава, Сергей Фургал, находится под следствием по обвинению в заказных убийствах.

Пьяных по партийной линии ЛДПР займет место Дегтярева.

Кроме того, ЦИК следующим вопросом зарегистрировал Пьяных как депутата ГД, ему был вручено удостоверение.

В ЦИК представлены копия распоряжения председателя Саратовской облдумы об отставке Пьяных с поста комитета облдумы и заявление самого Пьяных о том, что он увольняется со своего поста из областной думы.

Пьяных сказал в ЦИК, что надеется оправдать доверие избирателей и поблагодарил их и Владимира Жириновского.

- За год сделать можно очень много, — заметила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Следующие выборы в Госдуму пройдут уже в сентябре 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове начали отлавливать бездомных собак
Фура перевернулась на въезде в Саратов
СГЮА стала вузом-партнером интегрированной образовательной программы
В Саратове отменили массовое празднование Курбан-байрама
Штаб Западного военного округа проводит проверку после гибели солдата в Саратове
Пожилая жительница Аткарска получила срок за два килограмма травы
Под Саратовом женщина потеряла 8 тыс. рублей из-за желания угостить ребенка мороженым
Министр образования хочет встретиться с желающими митинговать родителями Саратова
Жителям Сторожевки не стали отключать воду
Депутатское место Дегтярева в Госдуме занял депутат из Саратова
На двух парней в Марксе завели дело из-за нападения на полицейских у кафе «Алмаз»
Росгвардейцы задержали серийного вора из супермаркетов
С детской площадки в Елшанке украли резиновое покрытие
Саратовские справедливороссы рассказали, как победить бедность