Депутатское место Дегтярева в Госдуме занял депутат из Саратова

29 Июль 2020 2020-07-29T13:04:53+03:00

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В Центризбиркоме РФ на заседании 29 июля приняли постановление о передаче вакантного мандата депутата Государственной думы саратовцу Дмитрию Пьяных, который пытался избраться в 2016 году в Госдуму по Энгельсскому округу.

Мандат освободился после того, как Михаил Дегтярев был назначен президентом Путиным временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края. Прежний глава, Сергей Фургал, находится под следствием по обвинению в заказных убийствах.

Пьяных по партийной линии ЛДПР займет место Дегтярева.

Кроме того, ЦИК следующим вопросом зарегистрировал Пьяных как депутата ГД, ему был вручено удостоверение.

В ЦИК представлены копия распоряжения председателя Саратовской облдумы об отставке Пьяных с поста комитета облдумы и заявление самого Пьяных о том, что он увольняется со своего поста из областной думы.

Пьяных сказал в ЦИК, что надеется оправдать доверие избирателей и поблагодарил их и Владимира Жириновского.

- За год сделать можно очень много, — заметила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Следующие выборы в Госдуму пройдут уже в сентябре 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU