Депутатское место Дегтярева в Госдуме занял депутат из Саратова
В Центризбиркоме РФ на заседании 29 июля приняли постановление о передаче вакантного мандата депутата Государственной думы саратовцу Дмитрию Пьяных, который пытался избраться в 2016 году в Госдуму по Энгельсскому округу.
Мандат освободился после того, как Михаил Дегтярев был назначен президентом Путиным временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края. Прежний глава, Сергей Фургал, находится под следствием по обвинению в заказных убийствах.
Пьяных по партийной линии ЛДПР займет место Дегтярева.
Кроме того, ЦИК следующим вопросом зарегистрировал Пьяных как депутата ГД, ему был вручено удостоверение.
В ЦИК представлены копия распоряжения председателя Саратовской облдумы об отставке Пьяных с поста комитета облдумы и заявление самого Пьяных о том, что он увольняется со своего поста из областной думы.
Пьяных сказал в ЦИК, что надеется оправдать доверие избирателей и поблагодарил их и Владимира Жириновского.
- За год сделать можно очень много, — заметила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Следующие выборы в Госдуму пройдут уже в сентябре 2021 года.
ИСТОЧНИК KP.RU