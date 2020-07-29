На двух парней в Марксе завели дело из-за нападения на полицейских у кафе «Алмаз»

29 Июль 2020 2020-07-29T12:34:52+03:00

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В Марксе следователи возбудили уголовное дело после инцидента у кафе «Алмаз».

- В применении насилия к представителям власти подозревают 21 и 23-летнего парней, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Следствие считает, что примерно с 02:30 до 03:00 в местный отдел полиции поступило сообщение о потасовке возле кафе на выезде из Маркса.

На место прибыли правоохранители и попытались угомонить присутствующих, но парни применили к трем стражам порядка насилие и высказали угрозу его применения.

Напомним, при задержании дебоширов полицейским пришлось открыть стрельбу.

Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU