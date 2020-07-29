2020-07-29T12:34:52+03:00
Происшествия

На двух парней в Марксе завели дело из-за нападения на полицейских у кафе «Алмаз»

Правоохранители пытались угомонить дебоширов
Ольга Симонова
Поделиться:
Кафе «Алмаз» в МарксеКафе «Алмаз» в МарксеФото: Екатерина Семенова
Изменить размер текста:

В Марксе следователи возбудили уголовное дело после инцидента у кафе «Алмаз».

- В применении насилия к представителям власти подозревают 21 и 23-летнего парней, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Следствие считает, что примерно с 02:30 до 03:00 в местный отдел полиции поступило сообщение о потасовке возле кафе на выезде из Маркса.

На место прибыли правоохранители и попытались угомонить присутствующих, но парни применили к трем стражам порядка насилие и высказали угрозу его применения.

Напомним, при задержании дебоширов полицейским пришлось открыть стрельбу.

Расследование продолжается.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове начали отлавливать бездомных собак
Фура перевернулась на въезде в Саратов
СГЮА стала вузом-партнером интегрированной образовательной программы
В Саратове отменили массовое празднование Курбан-байрама
Штаб Западного военного округа проводит проверку после гибели солдата в Саратове
Пожилая жительница Аткарска получила срок за два килограмма травы
Под Саратовом женщина потеряла 8 тыс. рублей из-за желания угостить ребенка мороженым
Министр образования хочет встретиться с желающими митинговать родителями Саратова
Жителям Сторожевки не стали отключать воду
Депутатское место Дегтярева в Госдуме занял депутат из Саратова
На двух парней в Марксе завели дело из-за нападения на полицейских у кафе «Алмаз»
Росгвардейцы задержали серийного вора из супермаркетов
С детской площадки в Елшанке украли резиновое покрытие
Саратовские справедливороссы рассказали, как победить бедность