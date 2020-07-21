Полиция и Росгвардия вели стрельбу из автоматов и пистолетов при задержании дебоширов в Марксе
Появилось видео с места инцидента
Стрельба в Марксе, задержание дебоширов 19 июля.
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Опубликовано видео с места инцидента в Марксе Саратовской области, где пьяные посетители кафе напали на приехавших их утихомирить правоохранителей.
Полиция и Росгвардия применили оружие — автоматы и пистолеты. Стрельба велась в воздух.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, инцидент произошел в период с трех до четырех часов ночи 19 июля возле кафе «Алмаз» на выезде из Маркса.
Начата проверка СКР по факту применения оружия, устанавливаются все участники конфликта и его обстоятельства.
ИСТОЧНИК KP.RU