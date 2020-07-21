Полиция и Росгвардия вели стрельбу из автоматов и пистолетов при задержании дебоширов в Марксе

21 Июль 2020 2020-07-21T10:37:52+03:00

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Опубликовано видео с места инцидента в Марксе Саратовской области, где пьяные посетители кафе напали на приехавших их утихомирить правоохранителей.

Полиция и Росгвардия применили оружие — автоматы и пистолеты. Стрельба велась в воздух.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, инцидент произошел в период с трех до четырех часов ночи 19 июля возле кафе «Алмаз» на выезде из Маркса.

Начата проверка СКР по факту применения оружия, устанавливаются все участники конфликта и его обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU