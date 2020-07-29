Возле православной гимназии Mercedes сбил пешехода на переходе
Водитель проигнорировал знаки и «зебру» и не пропустил пешехода
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Днем 28 июля на пешеходном переходе на улице Горького напротив Свято-Покровской православной классической гимназии автомобиль сбил человека.
Как сообщили в ГИБДД Саратовской области, под колеса угодил 67-летний мужчина. На него наехал 33-летний водитель Mercedes, который нарушил правила проезда переходов и не уступил пешеходу.
В результате пострадавший оперативно госпитализирован — возле места ДТП находится подстанция скорой помощи №6.
ИСТОЧНИК KP.RU