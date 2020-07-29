2020-07-29T08:53:16+03:00
Происшествия

Возле православной гимназии Mercedes сбил пешехода на переходе

Водитель проигнорировал знаки и «зебру» и не пропустил пешехода
Поделиться:
Изменить размер текста:

Днем 28 июля на пешеходном переходе на улице Горького напротив Свято-Покровской православной классической гимназии автомобиль сбил человека.

Как сообщили в ГИБДД Саратовской области, под колеса угодил 67-летний мужчина. На него наехал 33-летний водитель Mercedes, который нарушил правила проезда переходов и не уступил пешеходу.

В результате пострадавший оперативно госпитализирован — возле места ДТП находится подстанция скорой помощи №6.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Саратовец не смог откупиться от полицейского за пьяную прогулку
Безработный рецидивист угнал Mercedes-Benz у саратовца
В Саратове мошенники обманули согласившегося подвезти иностранцев таксиста
В Саратове поймали находившегося в федеральном розыске мужчину
На пожаре в сауне Саратова пострадал один человек
В Калининском районе нашли труп с травмированной головой
В Балакове сгорели две иномарки
В Саратовской области появились еще три двухсотбалльника по ЕГЭ
Саратовские газовики обеспечат сетевым газом село Большая Дмитриевка в Лысогорском районе области
В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели еще 98 человек
Волжский район Саратова остался без воды на сутки из-за аварии. Список адресов отключения
Мужчина сжег дом в Саратове с женой, матерью и отцом из-за ревности