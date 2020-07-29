Володин инициировал прокурорскую проверку в связи с нехваткой жилья для детей-сирот
Законность неисполнения программы по обеспечению жильем детей-сирот в Саратовской области проверит прокуратура и полиция.
Обращение с просьбой провести проверку по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина в соответствующие органы направил комитет ГД по безопасности и противодействию коррупции. Об этом сообщается в паблике сторонников Володина в Instagram.
В документе сообщается, что дети-сироты региона обратились к спикеру Государственной думы, так как на протяжении нескольких лет программа обеспечения их жильем выполняется не в полном объеме.
Из областного и федерального бюджетов в 2019 году на это выделялись средства, однако была выполнена всего лишь половина программы, жилье получили только 389 человек из 771. А по итогам семи месяцев региональных денег на эту программу использовано только 38%, а выделенных федеральных — 51%.
- В связи с чем ставится под сомнение возможность исполнения программы в полном объеме в 2020 году, — отмечается в обращении.
Правоохранителей и прокуроров просят выяснить, почему программа не исполняется, а также провести анализ работы подрядных организаций, с которыми заключили контракты на приобретение жилья для детей-сирот.
Вопрос находится на личном контроле спикера Госдумы. Ранее он в видеообращении заявил саратовским чиновникам, что для решения проблемы нужно собрать подрядчиков и проанализировать количество жилья на рынке.
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ИСТОЧНИК KP.RU