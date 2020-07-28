Володин назвал чиновников Саратовской области бессовестными

28 Июль 2020 2020-07-28T08:37:20+03:00

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин в паблике своих сторонников в Instagram прокомментировал ряд выступлений представителей власти Саратовской области, депутатов Саратовской облдумы.

- Мы обсуждали тему детей-сирот, и я со своей стороны подчеркивал, что ее необходимо решать. Но когда увидел комментарии, посчитал правильным еще раз подчеркнуть, что многое можно сделать в регионе, используя эффективно те средства, которые есть на эти цели. Когда вы, как мантру повторяете: дайте нам больше средств, — у вас есть средства, которые вы не израсходовали. Это было в прошлом году, в этом году также. О чем речь-то идет? О вашей ответственности за это, — заявил Володин.

Спикер ГД посоветовал чиновникам сначала израсходовать те средства, что уже есть, а потом говорить об их поиске.

- А сейчас получается, что вы не смотрите на то, что в прошлом году программа была выполнена лишь на 50% и в два раза меньше жилья было построено, квартир было отдано детям-сиротам, уводите разговор в тему отсутствия денег. Ответственность, совесть, эффективность — вот что необходимо, — подчеркнул Вячеслав Володин.

Он отметил, что нужно разобраться, собрать подрядчиков, проанализировать количество жилья на рынке, потому что, по словам Володина, в прошлом году обоснованием неисполнения программы было малое количество однокомнатных квартир, а он в это не верит, ведь сдается более миллиона квадратных метров.

Председатель Госдумы заявил, что если Саратовская область заключит договоры со всеми подрядчиками на строительство именно однокомнатных квартир для детей-сирот, найдет взаимоприемлемые условия, подрядчики будут всегда учитывать это при строительстве жилья. Также он отметил, что нужно посмотреть сколько есть жилья на вторичном рынке, ведь решить проблему жилья детей-сирот таким способом тоже возможно.

- Поэтому, коллеги, вижу, что вы думаете не над решением проблемы, а как объяснить неумение и, если хотите, отсутствие совести. Займитесь этим вопросом. Вот у нас с вами эта тема будет постоянно в диалоге, пока мы не рассчитаемся перед нашими детьми и они не получат жилье, — подчеркнул Вячеслав Володин и добавил, что профильный министр должен отвечать своей должность, если только до конца года он не построит жилье.

Володин задался вопросом: «Почему рабочий обязан выполнить план, чтобы получить свою заработную плату, а министр может взять и завалить его?».

В последствия этих завалов спикер ГД внес обманутых дольщиков, отсутствие дорог и тротуаров, а также необеспечение жильем детей-сирот.

volodin.saratov Вячеслав Володин об обеспечении жильем детей-сирот: чиновники, которые отвечают за эту программу, должны нести персональную ответственность

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ИСТОЧНИК KP.RU