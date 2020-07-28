В Саратовской области стали меньше рожать, Минздрав пытается исправить ситуацию

В регионе серьезно упала рождаемость

На сегодняшней встрече с журналистами в Минздраве профильный министр Олег Костин рассказал о реорганизации медицинских учреждений области, оказывающих специализированную медпомощь для рожениц. Он отметил, что родов в Саратовской области стало меньше — с 27 948 в 2015 году до 19 679 в 2019 году.

Не лучше ситуация в стране в целом. Если пять лет назад показатель составлял 1 893 тыс. новорожденных, то в 2018 году — уже 1 563 тысячи.

Касательно модернизации службы родовспоможения, план действий регионального Минздрава состоит в создании единого перинатального центра с возможностью оказания полного комплекса лечебно-диагностических мероприятий в круглосуточном режиме пациенткам акушерского и гинекологического профиля и новорожденным.

Первым этапом в 2018-2019 годах было присоединение ГУЗ «Саратовский областной центр охраны здоровья семьи и репродукции» к ГУЗ СО «Клинический перинатальный центр Саратовской области». Вторым — присоединение ГУЗ Перинатальный центр к ГУЗ СО «Клинический перинатальный центр Саратовской области».

- Мы добавляем больше предродовых коек, так как должны бороться с материнской и детской смертностью, — отметил министр здравоохранения Олег Костин.