2020-07-28T11:51:32+03:00
Происшествия

В тени пирамиды «МММ»: Как работают современные мошенники

Вкладчицу финансовой пирамиды «МММ» обманули повторно
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В распоряжении телефонных мошенников много психологических уловок и технических средствВ распоряжении телефонных мошенников много психологических уловок и технических средств
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В Волжский отдел полиции пришла 77-летняя жительница Саратова, которую телефонные мошенники обманули на 157 тыс. рублей.

Звонившие женщине точно знали, что она является пострадавшей вкладчицей финансовой пирамиды «МММ». Ей предложили для получения компенсационной выплаты оформить кредитную карту, а после попросили продиктовать пароли, пришедшие на ее телефон в СМС.

Не дождавшись денег, пенсионерка пошла в банк, где выяснилось, что мошенники оформили на нее кредит и сняли со счета 157 тыс. рублей.

В полиции напоминают, что никому и не при каких обстоятельствах нельзя передавать пароли, приходящие в СМС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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