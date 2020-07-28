Саратовец пытался спасти зарезанного друга детства сделанными из банки пива скобами

28 Июль 2020 2020-07-28T08:09:27+03:00

Они вместе пили на кухне, а потом один убил другого

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Правоохранители задержали причастного к убийству 44-летнего мужчины, чье тело 14 июля нашли в квартире по 3-му Кавказскому тупику в Заводском районе Саратова.

- Личность и местонахождение подозреваемого установили сотрудники полиции №2. Им оказался 43-летний местный житель, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Следствие считает, что 13 июля 43 и 44-летний друзья детства вместе пили в квартире старшего из них. Вместе с ним была приятельница хозяина жилища. На следующий день мужчины общались на кухне, и принимающая сторона предложила гостю еще выпить, тот отказался.

На этой почве они начали ругаться. Младший схватил с подоконника нож и три раза ударил им в грудь товарища. Когда злоумышленник понял, что натворил, то отвел раненого приятеля в комнату на диван, взял нитки с иголкой и стал зашивать его. Также мужчина разрезал металлическую банку из-под пива, изготовил скобы и начал их накладывать на порезы. Для пущей уверенности он обмотал тело друга детства бинтом.

Несмотря на принятые меры, потерпевший скончался. Судебно-медицинская экспертиза установила, что хозяин квартиры скончался от колото-резаного ранения груди слева с повреждением сердца и массивной кровопотери.

Злоумышленник ушел из квартиры, когда понял, что друг детства умер, и увел гостью, но домой возвращаться не стал и бродяжничал, где его и нашли полицейские.

Следователи предъявили мужчине обвинение в убийстве, он раскаялся и признал вину. Его заключили под стражу на время расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU