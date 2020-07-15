На 1-м Кавказском тупике зарезали человека
Тело найдено в квартире
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В квартире дома на 1-м Кавказском тупике в Заводском районе Саратова найден труп.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело обнаружено около половины восьмого вечера 14 июля. 44-летнего мужчину зарезали — на теле имелись ранения.
Начала проверка эксперты осмотрели место происшествия.
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ИСТОЧНИК KP.RU