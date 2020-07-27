В Саратове 35 дольщикам «СУ-164» выплатят 41 млн рублей

27 Июль 2020 2020-07-27T17:15:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Дольщикам «Су-164» Саратовской области выплатят денежные компенсации, решение об этом принято на заседании наблюдательного совета Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства в Москве.

Как уточняется на сайте Фонда, 35 зарегистрированных дольщиков этого проблемного дома получат компенсации в ближайшее время. На них выделено более 41 млн рублей.

Решение о выплатах или достройке дома принимается в Фонде на основании результатов независимых экспертиз. Учитываются размера возмещения и необходимые для достройки средства, из полученных сумм выбрана наименьшая.

ИСТОЧНИК KP.RU