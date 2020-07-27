Панков посоветовал саратовским депутатам выбирать дороги для ремонта «ощущениями другого места»

27 Июль 2020 2020-07-27T17:11:09+03:00

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В телеграм-канале «Пара слов» депутат Госдумы Николай Панков призвал всех депутатов перед выбором участков ремонта автомобильных дорог в Саратове проехаться по улицам, но не по центральным.

- Дороги в городе нужно ремонтировать не возле чиновничьих зданий, а там, где подъезды к социально-значимым учреждениям, и там, где живут люди. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, справедливо отметил, что при выборе дорог для ремонта за счет бюджета важно исходить из удобства людей. Сегодня лично проехал по улицам Зерновой и Раздольной и по пути следования в перинатальный центр. Скажу, дорога требует ремонта. Думаю, что всем депутатам следует проехать по городским улицам, не по центру и не по магистралям, а по жилым массивам и подъездам к больницам и школам. При выборе участка для ремонта нужно не только сердцем и головой делать выбор, но и руководствоваться ощущениями другого места. Иногда так надежнее, чем выбирать дороги для ремонта только по карте, сидя в кабинете под кондиционером, — написал Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU