2020-07-27T17:06:49+03:00
Политика

На место Михаила Дегтярева в Госдуму идет депутат из Саратова Дмитрий Пьяных

Пьяных не комментирует ситуацию и предлагает подождать решения Центризбиркома
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Дмитрий ПьяныхДмитрий Пьяных
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Депутат Саратовской областной думы Дмитрий Пьяных подтвердил корреспонденту «КП-Саратов», что окончательное решение о его переходе в Госдуму будет принято в среду.

Пьяных займет место другого представителя ЛДПР — Михаила Дегтярева.

Тот недавно назначен президентом Путиным временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края. Прежний глава, Сергей Фургал, находится под следствием по обвинению в заказных убийствах.

Дмитрий Пьяных, выдвигавшийся ранее по партийным спискам в парламент страны, после ряда политических маневров стал согласованным представителем партии, который сменит ушедшего Дегтярева.

В среду, 29 июля, документы Пьяных рассмотрит ЦИК и примет решение о его вхождении в Госдуму. Так же как Дегтярев в Госдуме Пьяных в региональном парламенте возглавляет комитет по спорту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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