Почти 300 млн рублей получит Саратовская область на развитие сетей газовых заправок

27 Июль 2020 2020-07-27T13:50:09+03:00

Сегодня в регионе всего 11 АГЗС

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Саратовской области будет выделено почти 300 млн рублей на строительство газовых заправок

В совещании приняли участие руководители министерства промышленности и энергетики области, министерства транспорта и дорожного хозяйства области, врио директора ООО «Газпром газомоторное топливо» (город Казань, курирует Саратовскую область) Александр Карпов, организации, реализующие проекты по строительству автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), и организации, оказывающие услуги по переоборудованию транспорта.

В Саратовской области действуют 11 газозаправочных станций, реализующих компримированный газ (метан).

В регионе зарегистрировано 1 774 автомобиля, работающих на газе: 1 315 легковых автомобилей, 263 грузовых автомобиля, 24 транспортных средства дорожно-коммунальных служб и 172 автобуса. Об этом стало известно по итогам совещания в региональном минпроме, где обсуждали развитие газозаправочной инфраструктуры на территории региона.

В федеральном бюджете предусмотрено выделение Саратовской области в 2020 году 71,2 млн рублей, в 2021 году — 142,4 млн рублей, в 2022 году — 79,2 млн рублей. Они пойдут на компенсацию части затрат по строительству газовых заправок.

Общая сумма финансирования из федерального бюджета 292,8 млн из областного бюджета добавят 36,18 млн рублей на все три года.

Отдельно предоставят субсидии на перевод транспорта на газомоторное топливо. На это Москва перечислит Саратовской области в 2020 году 12,9 млн рублей, в 2021 году — 28,6 млн рублей, в 2022 году – 15,9 млн рублей. Регион добавит своих 16 млн рублей на весь период.

В ближайшее время Минпром области объявит конкурс на предоставление субсидии инвестпроектам по строительству газозаправочных станций в области.

ИСТОЧНИК KP.RU