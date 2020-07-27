Врезавшемуся в столб водителю автобуса в Саратове вынесли приговор
В Заводском районе Саратова осудили 38-летнего местного жителя. Его признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Мужчина 4 декабря 2019, будучи водителем автобуса №6, врезался в столб на обледеневшей дороге на улице Орджоникидзе.
- Вследствие нарушения ПДД и собственной неосторожности гражданин поставил себя в условия, при которых ДТП стало неизбежным, так как он не учел дорожные и погодные условия, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
В аварии пострадали несколько пассажиров, одна из них получила тяжкие телесные повреждения.
Суд приговорил водителя к двум годам ограничения свободы и запретил на полтора года заниматься деятельностью, связанной с вождением.
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ИСТОЧНИК KP.RU