2020-07-27T10:19:59+03:00
Происшествия

Несчастливая аптека в Саратове: поджог и таран автомобилем

В 2015 помещение полностью выгорело, спустя пять лет в него врезалась машина
Ольга Симонова
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Аптека на перекрестке Радищева и Челюскинцев часто страдает от различных происшествийАптека на перекрестке Радищева и Челюскинцев часто страдает от различных происшествийФото: Роман ЗЛОБИН
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В Саратове в очередной раз пострадала аптека на перекрестке улиц Радищева и Челюскинцев.

Вчера утром, 26 июля, филиал известной сети протаранил автомобиль.

ГАЗ протаранил витрину аптеки. Фото областной ГИБДД

ГАЗ протаранил витрину аптеки. Фото областной ГИБДД

- Водитель ГАЗа покинул машину. Та самовольно поехала и врезалась в витрину. Внутри аптеки был 72-летний мужчина, которого госпитализировали, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

Это помещение в центре города оказалось не особо счастливым. В 2015 году его подожгли. Площадь пожара составила около 100 кв. м. К счастью, в тот раз никто не пострадал, но аптека и склад выгорели полностью.

Аптека и склад выгорели полностью Фото: Роман ЗЛОБИН

Аптека и склад выгорели полностьюФото: Роман ЗЛОБИН

Тогда по факту поджога было возбуждено дело. В 2019 году поджигателей аптек посадили, они орудовали не только в Саратове, но и в Красноармейске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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