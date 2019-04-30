В Саратове посадили вымогавших деньги поджигателей аптек

СЕГОДНЯ 08:23 2019-04-30T08:23:46+03:00

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В Саратове осудили троих местных жителей в возрасте от 33 до 42 лет. Их признали виновными в уничтожении имущества путем поджога и вымогательстве.

- С января по февраль 2018 года мужчины поджигали аптеки конкурентов, чтобы запугать директоров фармсетей в облцентре и Красноармейске, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.

На каждое преступление злоумышленники шли подготовленными: они тщательно выбирали аптеку, составляли план. Уже у аптеки они разбивали окно или стекло входной двери, выливали легковоспламеняющуюся жидкость внутрь и поджигали, а после сбегали на машине.

Они шесть раз создавали угрозу уничтожения имущества на сумму более 56 млн рублей и один раз они довели свое злодеяние до конца, причинив владельцу урон на сумму почти 3 млн рублей.

После серии поджогов мужчины начали вымогать у представителя сети аптек, которая пострадала от рук злоумышленник, 15 млн рублей.

В итоге суд приговорил граждан на сроки от семи лет и десяти месяцев до восьми лет и шести месяцев в колонии строгого режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU