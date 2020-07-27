Собачницу из Саратова отправили в СИЗО за укус полицейского

27 Июль 2020 2020-07-27T10:03:19+03:00

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В Саратове под стражу заключили собачницу, которая напала на полицейских.

- Следствие считает, что около 12 часов 8 апреля участковый приехал по вызову на улицу Шелковичная. Жители жаловались на 44-летнюю соседку, которая завела в квартире собак, но не ухаживает за ними, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Полицейский вместе с зоозащитниками попытался освободить запертых животных, но хозяйка начала проявлять агрессию. Тогда правоохранитель вызвал подкрепление.

На место прибыли двое ППСников и попытались успокоить женщину. В ответ на это гражданка одного стража порядка укусила за предплечье, а второго ударила по голове. После этого ее угомонили.

Следователи возбудили в отношении злоумышленницы дело за применение насилия в отношении представителя власти в двух эпизодах. Однако во время расследования она скрылась от правоохранителей, ее объявляли в розыск.

Когда женщину отыскали, то предъявили обвинение и отправили под стражу. Своей вины гражданка не признает.

Ранее «КП-Саратов» уже писала об этой гражданке она содержала в своей квартире множество собак, которые выживали без еды и воды в стесненных условиях.

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ИСТОЧНИК KP.RU