2020-07-27T10:03:19+03:00
Происшествия

Собачницу из Саратова отправили в СИЗО за укус полицейского

Участковый с зоозащитниками пытались спасти собак из плена
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове под стражу заключили собачницу, которая напала на полицейских.

- Следствие считает, что около 12 часов 8 апреля участковый приехал по вызову на улицу Шелковичная. Жители жаловались на 44-летнюю соседку, которая завела в квартире собак, но не ухаживает за ними, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Полицейский вместе с зоозащитниками попытался освободить запертых животных, но хозяйка начала проявлять агрессию. Тогда правоохранитель вызвал подкрепление.

На место прибыли двое ППСников и попытались успокоить женщину. В ответ на это гражданка одного стража порядка укусила за предплечье, а второго ударила по голове. После этого ее угомонили.

Следователи возбудили в отношении злоумышленницы дело за применение насилия в отношении представителя власти в двух эпизодах. Однако во время расследования она скрылась от правоохранителей, ее объявляли в розыск.

Когда женщину отыскали, то предъявили обвинение и отправили под стражу. Своей вины гражданка не признает.

Ранее «КП-Саратов» уже писала об этой гражданке она содержала в своей квартире множество собак, которые выживали без еды и воды в стесненных условиях.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Горящий дом в Сабуровке тушили 13 пожарных
Прокуратура Балакова закрыла сайты по изготовлению оружия
В Балаково два человека пострадали в ДТП рейсового автобуса с легковушкой
Несчастливая аптека в Саратове: поджог и таран автомобилем
Прокурор города Сергей Ломакин предложил лишать лицензии управляющие компании-должники
Собачницу из Саратова отправили в СИЗО за укус полицейского
Проекты Поволжского института управления РАНХиГС вышли в полуфинал Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2020»
Под Саратовом полыхали сразу девять сараев
Пенсионер на Daewoo Nexia госпитализирован после столкновения с Renault под Саратовом
В голубятне на пожаре в Саратове погиб мужчина
В центре Саратова машина без водителя наехала на пенсионера в аптеке
В Саратовской области появился второй выпускник, набравший 200 баллов на ЕГЭ
Более 200 пешеходов попали под колеса в Саратове с начала года
Под Энгельсом полыхал магазин «Горячий хлеб»
В поселке под Саратовом найдено тело женщины с пробитым сердцем