Пенсионный фонд предлагает саратовцам придумать и использовать кодовое слово
Чтобы решить свой вопрос максимально оперативно, всем обращающимся в Пенсионный фонд предлагают внедрить в практику кодовое слово.
Оно поможет получить личную информацию, например, о размере своей пенсии, учтенном стаже, материнском капитале и другие данные.
- Кодовое слово, нужно назвать специалистам ПФР прямо по телефону, — уточнили в региональном отделении ПФР по Саратовской области.
Слово нужно самостоятельно придумать и ввести его в личном кабинете на сайте ПФР www.pfrf.ru. Там нужно найти в настройках профиля пользователя графу идентификации личности через телефонную связь.
Можно это сделать и при личном посещении отдела ПФР.
ИСТОЧНИК KP.RU