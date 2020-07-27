Пенсионный фонд предлагает саратовцам придумать и использовать кодовое слово

27 Июль 2020 2020-07-27T09:02:28+03:00

Это способ получения быстрого доступа к личным данным

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Чтобы решить свой вопрос максимально оперативно, всем обращающимся в Пенсионный фонд предлагают внедрить в практику кодовое слово.

Оно поможет получить личную информацию, например, о размере своей пенсии, учтенном стаже, материнском капитале и другие данные.

- Кодовое слово, нужно назвать специалистам ПФР прямо по телефону, — уточнили в региональном отделении ПФР по Саратовской области.

Слово нужно самостоятельно придумать и ввести его в личном кабинете на сайте ПФР www.pfrf.ru. Там нужно найти в настройках профиля пользователя графу идентификации личности через телефонную связь.

Можно это сделать и при личном посещении отдела ПФР.

ИСТОЧНИК KP.RU