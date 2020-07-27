Погода в Саратове в понедельник, 27 июля, ожидается не слишком жаркой
Местами возможен сильный ветер
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В понедельник, 27 июля, в Саратовской области прогнозируется умеренно жаркая погода.
Ожидается переменная облачность без существенных осадков.
При этом метеорологи предвещают северный ветер, который днем может усиливаться с 4–9 до 14 м/с.
Если минувшей ночью температура опускалась до +12...+17°, а в пониженных местах даже до +6...+11°, то днем жителей области ожидает теплая погода +23...+28°, а в южной половине региона жара до +33°.
В областном центре в понедельник будет без осадков, температура днем +26...+28°.
ИСТОЧНИК KP.RU