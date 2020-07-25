Собаки принесли голову человека сторожу предприятия в Глебучевом овраге
Утром в районе Глебучева оврага в Саратове была найдена голова человека.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, находку сделал сторож организации на улице Радищева. Голову принесли собаки, живущие на территории предприятия.
Мужчина сообщили в правоохранительные органы. На место прибыли также сотрудники СУ СКР, которые осмотрели близлежащую местность и обнаружили тело погибшего. Эксперт установил, что он пролежал на открытой местности не менее двух месяцев.
Следователи начали проверкуФото: СУ СКР по Саратовской области
Установлена личность — им оказался 50-летний житель Волгограда.
Проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
Погибший оказался жителем ВолгоградаФото: СУ СКР по Саратовской области
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
На окраине Саратова прохожий нашел человеческую голову
Ее притащила собака с мусорки
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU