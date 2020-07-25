Собаки принесли голову человека сторожу предприятия в Глебучевом овраге

25 Июль 2020 2020-07-25T13:48:23+03:00

Тело найдено в районе Глебучева оврага Фото: СУ СКР по Саратовской области

После этого было найдено остальное тело

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Утром в районе Глебучева оврага в Саратове была найдена голова человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, находку сделал сторож организации на улице Радищева. Голову принесли собаки, живущие на территории предприятия.

Мужчина сообщили в правоохранительные органы. На место прибыли также сотрудники СУ СКР, которые осмотрели близлежащую местность и обнаружили тело погибшего. Эксперт установил, что он пролежал на открытой местности не менее двух месяцев.

Следователи начали проверкуФото: СУ СКР по Саратовской области

Установлена личность — им оказался 50-летний житель Волгограда.

Проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Погибший оказался жителем ВолгоградаФото: СУ СКР по Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU