Новый поезд из Саратова к морю начнет ходить с 1 августа

24 Июль 2020 2020-07-24T16:55:31+03:00

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По сообщению пресс-служба ПривЖД, в связи с повышенным спросом пассажиров на перевозки в направлении Черноморского побережья, с 1 по 30 августа назначен Поезд № 505/506 назначен из-за повышенного спроса местных жителей на маршрут к морю.

Из Саратова до Имеретинского курорта время в пути составит 34 часа 38 минут, обратно – 32 часа 49 минут.

В ПривЖД уточнили, расписание нового состава.

Из Саратова поезд будет уходить 1 и 3 августа, а также с 6 по 28 августа по чётным числам в 23:06 по московскому времени. Обратно отправление поезда в 20:01 (также по московскому времени) 3 и 5 августа, и с 8 по 30 августа (по чётным числам).

Поезд проследует через станции таких городов и популярных курортов как Волгоград, Краснодар, Туапсе, Сочи и Адлер и другие, а также Волгодонск Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU