В СУ СКР по Саратовской области наградили сотрудников и журналистов

24 Июль 2020 2020-07-24T15:57:08+03:00

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В следственном управлении следственного комитета России по Саратовской области 24 июля прошло торжественное мероприятие, приуроченное к Дню сотрудника органов следствия. Он отмечается 25 июля.

И. о. руководителя СУ СКР по Саратовской области Олег Мезрин поздравил ветеранов следствия и коллег с праздником, передал поздравления от руководителя СКР РФ Александра Бастрыкина.

Ветераны со своей стороны пожелали коллегам повышения стрессоустойчивости.

Особо отличившиеся следователи получили благодарности, некоторые — очередные звания. В числе отмеченных благодарностями — лучший следователь России лейтенант Юлия Дементьева из Октябрьского отдела СУ СКР.

В числе награжденных также были представители редакций СМИ, которых поблагодарили за тесное сотрудничество и оперативность.

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В новой истории России профессиональный праздник следователей СКР отмечают уже семь лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU