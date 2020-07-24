В СУ СКР по Саратовской области наградили сотрудников и журналистов
В следственном управлении следственного комитета России по Саратовской области 24 июля прошло торжественное мероприятие, приуроченное к Дню сотрудника органов следствия. Он отмечается 25 июля.
И. о. руководителя СУ СКР по Саратовской области Олег Мезрин поздравил ветеранов следствия и коллег с праздником, передал поздравления от руководителя СКР РФ Александра Бастрыкина.
Ветераны со своей стороны пожелали коллегам повышения стрессоустойчивости.
Особо отличившиеся следователи получили благодарности, некоторые — очередные звания. В числе отмеченных благодарностями — лучший следователь России лейтенант Юлия Дементьева из Октябрьского отдела СУ СКР.
В числе награжденных также были представители редакций СМИ, которых поблагодарили за тесное сотрудничество и оперативность.
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В новой истории России профессиональный праздник следователей СКР отмечают уже семь лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU