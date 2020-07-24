2020-07-24T13:28:39+03:00
Общество

На улице Мелиораторов установили новый водопровод

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Специалисты ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» в ходе реализации производственной программы компании завершили капитальный ремонт линейных объектов по улице Мелиораторов — произведен монтаж нового водопровода диаметром d225 и протяженностью 650 метров от Песчано-Уметского тракта до жилого дома №9.

Напомним, только в 2020 году на старом участке водопровода произошло более 40 повреждений, что приводило к перебоям в подаче воды жителям поселка Дачный. В зимний период течи водопровода приводили к образованию наледи на дороге, ведущей в поселок. Новые коммуникации позволят обеспечить поселок Дачный гарантированной подачей ресурса.

При выполнении капитального ремонта водопроводной сети использованы полимерные трубы, срок службы которых составит не менее 50 лет. В ближайшее время состоится переключение абонентов поселка на новый водопровод.

- К сожалению, водоканал длительное время жил в условиях хронического недофинансирования, сотрудникам приходилось заниматься исключительно латанием дыр, — поделился заместитель главного инженера Игорь Кулик. — Сегодня многие наиболее изношенные участки труб мы сразу меняем, если видим, что статистика аварийности на них слишком высока. С начала года собственными силами работников монтировано более 6 км коммуникаций. По итогам года только в рамках производственной программы мы планируем заменить 18 км. Будем постепенно приводить водопроводное хозяйство в порядок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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