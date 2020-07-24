Опубликовано видео ограбления мужчиной магазина косметики в Саратове

24 Июль 2020 2020-07-24T11:01:18+03:00

Ограбление магазина в Саратове. Кадр из видео

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ГУ МВД по Саратовской области опубликовало видео ограбления магазина с косметикой в Кировском районе Саратова.

- Добычей злоумышленника стали два флакона туалетной воды. Продавец попыталась задержать его, но ему удалось скрыться. Сумма ущерба составила 9,5 тыс. рублей, — рассказала представитель регионального ГУ МВД Анастасия Захарова.

Полицейские задержали похитителя, им оказался безработный 34-летний мужчина. На него завели уголовное дело за грабеж. Теперь гражданину грозит до четырех лет лишения свободы.

Напомним, ранее ГУ МВД по области сообщало, что преступление произошло в магазине на улице Степана Разина. Парфюм злоумышленник продал на 3-й Дачной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/792361" frameborder="0"></iframe> Ограбление магазина в Саратове.

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ИСТОЧНИК KP.RU