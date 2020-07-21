Безработный саратовец без спроса забрал из магазина два флакона духов
В Кировском районе Саратова вчера, 20 июля, полиция раскрыла кражу духов.
- В отдел 19 июля пришла 32-летняя товаровед и заявила, что из магазина на улице Степана Разина неизвестный открыто забрал две парфюмированные воды: Lacoste L.12.12 Blanc за 5 490 и Hugo Boss за 3 990 рублей. Общая сумма ущерба составила почти 10 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Полиция возбудила дело за грабеж и задержала 34-летнего безработного и ранее не судимого мужчину.
Злоумышленник признался, что продал духи на 3-й Дачной.
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ИСТОЧНИК KP.RU