2020-07-24T12:30:32+03:00
Экономика

Министр Архипов рассказал, что происходит с промышленностью в Саратовской области

Самым тяжелым месяцем в 2020 году пока был апрель
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Андрей АрхиповАндрей Архипов
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В Саратовской области промышленность восстанавливается быстрее, чем в среднем по России. Индекс промышленного производства в мае превысил общероссийский на 10%. В мае 2020 года в Саратовской области наметилась динамика восстановления роста промышленного производства. В июне в регионе сохранилась устойчивая динамика восстановления.

Об этом на брифинге в правительстве 24 июля заявил министр промышленности и энергетики региона Андрей Архипов.

- По итогам за май 2020 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года индекс промышленного производства в целом достиг 100,5%, превысив общероссийский уровень на 10,1% (по РФ — 90,4%, по ПФО — 90,2%). Постепенное снятие ограничений после завершения режима нерабочих дней позволило Саратовской области по данному показателю по итогам мая текущего года занять третье место среди регионов Приволжского федерального округа, поднявшись по сравнению с апрелем текущего года сразу на пять позиций, — рассказал Архипов.

При этом в сравнении первых пяти месяцев 2019 года и периода январь — май 2020 года индекс промышленного производства в Саратовской области по полному кругу предприятий снизился и составил 96,7%. При этом по РФ — 97,6%, по ПФО — 97,1%.

По итогам первого полугодия 2020 года индекс промышленного производства в Саратовской области составил 97,4%, превысив общероссийский уровень на 0,9% (по РФ — 96,5%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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