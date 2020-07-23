В Саратовской области нашли двух пропавших без вести людей

23 Июль 2020 2020-07-23T22:04:20+03:00

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В Саратовской области сегодня, 23 июля, нашли двух пропавших без вести людей.

Как сообщили в группе отряда «Лиза Алерт», живой нашлась потерявшаяся 20 июля в селе Курдюм Татищевского района 78-летняя Валентина Сергеева.

Также найден 31-летний Алексей Писакин, который пропал 30 июня в Октябрьском районе Саратова. Мужчина жив.

Волонтеры поблагодарили всех за помощь в поисках.

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ИСТОЧНИК KP.RU