В Саратовской области нашли двух пропавших без вести людей
В Саратовской области сегодня, 23 июля, нашли двух пропавших без вести людей.
Как сообщили в группе отряда «Лиза Алерт», живой нашлась потерявшаяся 20 июля в селе Курдюм Татищевского района 78-летняя Валентина Сергеева.
Также найден 31-летний Алексей Писакин, который пропал 30 июня в Октябрьском районе Саратова. Мужчина жив.
Волонтеры поблагодарили всех за помощь в поисках.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU