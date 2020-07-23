В Саратовской области разыскивается пропавшая Валентина Сергеева
Женщина проживала в селе Курдюм Татищевского района
Валентина Сергеева пропала 20 июля
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Поисковики отряда Лиза Алерт Саратов разыскивают 78-летнюю пенсионерку из Татищевского района Саратовской области Валентину Сергееву.
Женщина проживала в селе Курдюм и пропала 20 июля 2020 года.
Из примет — седые короткие волосы. Рост около 160 см, худощавое телосложение. В день исчезновения на ней был коричневый свитер, халат в цветочек, синие трико, черные калоши, зеленый платок в цветочек.
Любую информацию о ней можно сообщать по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU