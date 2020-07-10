Саратовцев пугают ротвейлеры на стадионе «Волга»

10 Июль 2020 2020-07-10T11:26:21+03:00

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Сегодня, 10 июля, анонимный саратовец рассказал горожанам об опасности — трех черных ротвейлерах без ошейников, которые ходят по стадиону «Волга».

Автор сообщения в паблике «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» уточнил, что сам видел — собаки накинулись на взрослого мужчину. Серьезных увечий гражданин не получил, но без травм не ушел.

Он призвал граждан быть осмотрительнее, не ходить по закоулкам, где от собак вряд ли сможет кто-то спасти.

- Тотальный отстрел пора провести. И запретить содержать в городе собак потенциально опасных пород. Поскольку поднять культурный уровень и ответственность собаколюбов невозможен, — написал в комментариях Борис Авилов.

- У меня мама в пять утра на работу встает. Так вот стоит она на балконе и видит из-за другого дома выходят собаки: одна... вторая... пятая и так до штук 18 и вот как на работу идти через них? Это же страшно, — поделилась Мария Иванова.

Напомним, МБУ «Дорстрой» начал принимать заявки на отлов собак. Можно позвонить по телефону +7 (909) 336-33-38. Нужно сказать ФИО, номер телефона и где находятся животные, хотя бы примерно.

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ИСТОЧНИК KP.RU