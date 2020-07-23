2020-07-23T16:04:32+03:00
Общество

Ко Дню работника торговли в правительстве поговорили о семейном и этническом бизнесе

В правительстве области состоялась церемония награждения работников торговой отрасли
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Фото министерства экономического развития областиФото министерства экономического развития области
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23 июля в зале заседаний Правительства Саратовской области состоялось собрание, посвященное профессиональному празднику — Дню работника торговли.

В мероприятии приняли участие первый зампред Правительства региона – министр финансов Вадим Ойкин, министр экономического развития области Юлия Швакова, председатель профсоюзной организации «Торговое единство» Татьяна Разборова, работники и ветераны торговой отрасли.

В приветственном слове Вадим Ойкин заявил, что в последние годы среди предприятий потребительского рынка сформировалась устойчивая конкурентная среда, отмеченная предпринимательской и инвестиционной активностью.

Фото министерства экономического развития области

Фото министерства экономического развития области

В докладе профильного министра Юлии Шваковой также прозвучала информация об инвестиционной активности отрасли, которая в 2019 году обеспечила ввод более 16 тыс. кв. торговых площадей и создание не менее 1000 рабочих мест.

- Оптовая и розничная торговля объединяет почти 30 тыс. хозяйствующих субъектов, количество занятых работников — 212,2 тыс. человек или 20% от общего количества занятых в области. Торговля в Саратовской области обеспечивает 12-процентный вклад в добавленную стоимость валового регионального продукта, а оборот розницы в 2019 году составил 376 млрд. рублей, — подчеркнула Юлия Швакова.

Министром была отмечена ситуация, связанная с ограничительными мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, которая повлияла на состояние потребительского рынка: «Многие предприятия даже в сложных условиях смогли оперативно переориентировать потребителя на онлайн-заказы, доставку и торговлю продукции навынос. Мы в свою очередь разработали все необходимые меры для обеспечения поддержки бизнеса, которые дополняют федеральные. На региональном уровне приняты 3 пакета мер поддержки предпринимателей, которые, мы уверены, будут полезны и востребованы».

Розничными операторами потребительского рынка области постоянно поддерживается объем товарных ресурсов на уровне 40 дней торговли, что полностью обеспечивает потребительский спрос, экономическую и территориальную доступность товаров и услуг населению.

Одной из важнейших задач в развитии торговли было обозначено активное участие в проработке Минпромторгом России основных направлений Стратегии развития торговли до 2025 года, которое включает введение таких форматов, как стрит-ритейл, вендинговая торговля, внедрения понятия семейного и этнического торгового бизнеса, предоставление концепции оптовых продовольственных рынков.

В ходе мероприятия за добросовестный труд работники отрасли получили награды от органов власти федерального и регионального уровня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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