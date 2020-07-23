Вячеслав Володин сегодня работает в Саратове. Куда приедет председатель ГД

23 Июль 2020 2020-07-23T17:03:21+03:00

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Сегодня, 23 июля, председатель Государственной думы Вячеслав Володин работает в Саратовской области.

О программе визита подробно не сообщается, известно лишь, что он посетит ряд объектов, которые возводятся при его активном участии.

В планах визита председателя Госдумы — посещение строящейся областной инфекционной больницы.

Кроме того, Володин побывает на строительной площадке областного клинического онкологического диспансера на 200 коек. На его базе также будет работать поликлиника, которая сможет принимать до 300 посетителей в смену. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.

ИСТОЧНИК KP.RU