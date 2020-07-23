Принято решение о выплате компенсаций обманутым дольщикам на Федоровской, 6

23 Июль 2020 2020-07-23T16:18:05+03:00

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Сегодня, 23 июля в Фонде защиты прав граждан — участников долевого строительства в Москве принято решение по проблемному дому на Федоровской, 6 в Саратове.

Наблюдательным советом Фонда пришел к решению о начале выплаты компенсаций обманутым дольщикам на этом объекте. Выплаты в общей сложности получат 228 семей. Таким образом, на рассмотрении у Фонда осталось пять проблемных домов из Саратова: «Стройинтерсервис» — два дома, Федоровская, 1, Фонд жилищного строительства — два дома.

ИСТОЧНИК KP.RU