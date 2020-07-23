ГИБДД в Саратове будет усиленно штрафовать водителей за непропуск пешеходов

23 Июль 2020 2020-07-23T14:47:31+03:00

Штрафовать в четверг и пятницу будут автомобилистов, не пропустивших пешеходов

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В Саратове 23 и 24 июля проходит мероприятие городской ГИБДД «Пешеход. Пешеходный переход!».

Особое внимание обещают нарушениям правил дорожного движения как водителями, так пешеходами.

В ГИБДД напомнили, если водитель не уступит дорогу пешеходам - штраф от 1500 до 2500 рублей. Если правила нарушит пешеход, он скорее всего отделается предупреждением, как максимум – штраф 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU