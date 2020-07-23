У саратовских туроператоров осталось несколько часов для подачи заявки в Ростуризм

23 Июль 2020 2020-07-23T13:55:45+03:00

Чтобы поучаствовать в программе стимулирования поездок, нужно отослать письмо-подтверждение

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У саратовских туроператоров и отельеров осталось всего несколько часов, чтобы подтвердить свое участие в программе компенсаций для туристов.

- Ростуризм принимает письма-подтверждения по участию в программе стимулирования доступных внутренних туристских поездок до 24 июля, — сообщили сегодня, 23 июля, в группе регионального комитета по туризму в соцсети «ВКонтакте».

Чтобы подтвердить свое участие, нужно направить на адрес электронной почты programma@tourism.gov.ru письмо, оформленное на бланке туроператора и подписанное руководителем. В документе нужно указать субъекты РФ, где будут оказываться услуги.

За примерной формой письма можно обратиться в комитет по туризму Саратовской области по телефону 8-8452-26-11-26.

Напомним, граждане могут получить компенсацию за покупку туров по регионам России.

За путевку стоимостью от 25 тыс. рублей вернут 5 тыс. рублей, за 50 тыс. рублей — перечислят 10 тыс. рублей. Тем, кто оплатит тур от 75 тыс. рублей, вернут 15 тыс. рублей.

При этом оплатить свой отдых можно только по карте «Мир». О других особенностях возврата денег за отдых читайте здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU