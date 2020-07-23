2020-07-23T09:48:30+03:00
Туризм

Деньги за отдых в Саратовской области: как получить и что для этого нужно

Оплачиваемый отдых для туристов в Саратовской области: как получить деньги
Дарья Вострикова
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Отдохнуть в Саратовской области приглашают всех россиян и даже местных жителейОтдохнуть в Саратовской области приглашают всех россиян и даже местных жителей
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Время отпусков и отдыха на курортах обычно ассоциируется с новыми впечатлениями, знакомствами и, конечно же, тратами. Но теперь за выбор некоторых мест для поездок на отдых можно даже получить деньги.

Накануне, 22 июля, премьер-министр России Михаил Мишустин во время отчета в Госдуме заявил, что за отдых в некоторых регионах России туристам будет доплачивать государство. Точнее, речь идет о компенсации части затрат на покупку турпутевок. Еще на прошлой неделе правительство РФ приняло решение о выделении 15 млрд рублей на развитие внутреннего туризма. Как раз часть из этих денег направят на выплаты.

По планам Ростуризма, охват программы субсидирования может составить до 2 млн туров. Ее запустят уже с августа, а оплачивать будут туры, начавшиеся с середины последнего месяца лета. Саратовская область оказалась в числе тех регионов, где отдых для туристов будет частично компенсироваться со стороны государства.

Не всякий отдых подойдет под компенсацию Фото: Александр Уриевский

Не всякий отдых подойдет под компенсациюФото: Александр Уриевский

Какие нюансы?

Деньги дадут за отдых не в Крыму и Сочи, а в тех местах, которые предложил Ростуризм. Скажем так, не на попсовых направлениях отдыха. На выбор есть несколько десятков направлений: Ростовская, Псковская, Иркутская, Вологодская, Самарская, Ярославская, Свердловская, Новосибирская, Сахалинская, Нижегородская, Калужская, Мурманская, Саратовская, Архангельская, Ленинградская, Калининградская, Смоленская, Астраханская, Волгоградская, Тульская, Тюменская, Воронежская, Кемеровская, Новгородская, Тверская, Оренбургская, Владимирская, Челябинская области, Красноярский, Хабаровский и Пермский край, республики — Мордовия, Башкортостан и Татарстан, Карелия, Кабардино-Балкарская, Удмуртская, Ханты-Мансийский АОЮгра.

Еще шесть направлений участвуют в программе на своих условиях — Хакасия, Бурятия, Костромская, Ивановская, Ульяновская область, Камчатский край.

Отдохнуть на Волге в Саратовской области можно на обоих берегах Фото: Екатерина Семенова

Отдохнуть на Волге в Саратовской области можно на обоих берегахФото: Екатерина Семенова

Можно купить любую путевку и получить компенсацию?

Тур, за который можно получить деньги от государства, должен иметь свои особенности. Его нужно обязательно купить у туроператора по внутреннему туризму, который входит в единый федеральный реестр. То есть, просто договориться с директором местной турбазы не получится. Чтобы жителям Саратовской области отдохнуть в Саратовской области и получить компенсацию, надо покупать путевки у туроператора. Альтернатива — приобретение услуги напрямую у отеля, где должны остановиться туристы.

Длительность отдыха (тура) не должна быть менее пяти ночей. И еще важная особенность — подойдет только экологический, водный, речной, сельский, культурно-познавательный туризм. Отдельно пляжного отдыха в списке нет.

Отдохнуть и получить часть денег обратно - это ли не мечта всех отпускников? Фото: Александр Уриевский

Отдохнуть и получить часть денег обратно - это ли не мечта всех отпускников?Фото: Александр Уриевский

А что еще?

Немаловажное условие — цена тура. Деньги вы получите только если отдадите за отдых от 25 до 27 тыс. рублей и оплата должна пройти строго через платежную систему по карте «МИР».

Где найти тур?

Нужно зайти на сайт мирпутешествий.рф и выбрать оператора. Перейти на его сайт и оформить тур на странице акции. При этом важно знать, что потребуется привязать к системе платежей свою карту «МИР».

Я все выбрал, оплатил тур. Что дальше?

Если все шаги сделаны, теперь дело за малым — ждать возврата средств на карту. Это может быть через пять минут или через пять дней. С полученного кешбэка налоги списываться не будут.

Турбазы на волжских островах уже заполнены туристами Фото: Ольга Симонова

Турбазы на волжских островах уже заполнены туристамиФото: Ольга Симонова

ИСТОЧНИК KP.RU

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