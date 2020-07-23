Саратовский Роспотребнадзор о масках и антисептиках: Для каждого из нас это должно стать образом жизни

23 Июль 2020 2020-07-23T13:11:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 23 июля, на брифинге в Минздраве Саратовской области подняли тему ношения масок в общественных местах.

Спикерам задали вопрос: Усилит ли Роспотребнадзор контроль за теми учреждениями и магазинами, где сотрудники не пользуются масками?

Начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Саратовской области Галина Архипова рассказала, что меры могут применять сотрудники полиции. Масочный режим в регионе сохраняется. Она также призвала носить маски и пользоваться антисептиками.

- Для каждого из нас это должно стать образом жизни, — заявила начальник отдела Роспотребнадзора.

Первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов рассказал, что больницы не испытывают нехватки в аппаратах ИВЛ, несмотря на то, что поставщик не вернул их пока что в стационары после дополнительной поверки.

- По «ковид-госпиталям» распределят 80 аппаратов ИВЛ. Мы работаем с поставщиком, чтобы аппараты вернули в учреждение к работе. В упаковках 45 аппаратов, но пока не в работе, так как на время выведены из эксплуатации. Сейчас на инвазивной ИВЛ находятся 26 человек, аппаратов достаточно, — заявил Шувалов.

Также на брифинге рассказали, что в регионе сейчас коронавирусом болеют 210 медиков.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU