Саратовский Роспотребнадзор о масках и антисептиках: Для каждого из нас это должно стать образом жизни
Сегодня, 23 июля, на брифинге в Минздраве Саратовской области подняли тему ношения масок в общественных местах.
Спикерам задали вопрос: Усилит ли Роспотребнадзор контроль за теми учреждениями и магазинами, где сотрудники не пользуются масками?
Начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Саратовской области Галина Архипова рассказала, что меры могут применять сотрудники полиции. Масочный режим в регионе сохраняется. Она также призвала носить маски и пользоваться антисептиками.
- Для каждого из нас это должно стать образом жизни, — заявила начальник отдела Роспотребнадзора.
Первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов рассказал, что больницы не испытывают нехватки в аппаратах ИВЛ, несмотря на то, что поставщик не вернул их пока что в стационары после дополнительной поверки.
- По «ковид-госпиталям» распределят 80 аппаратов ИВЛ. Мы работаем с поставщиком, чтобы аппараты вернули в учреждение к работе. В упаковках 45 аппаратов, но пока не в работе, так как на время выведены из эксплуатации. Сейчас на инвазивной ИВЛ находятся 26 человек, аппаратов достаточно, — заявил Шувалов.
Также на брифинге рассказали, что в регионе сейчас коронавирусом болеют 210 медиков.
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ИСТОЧНИК KP.RU