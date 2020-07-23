Саратовских врачей не стали посылать в Казахстан для борьбы с коронавирусом

Сегодня, 23 июля, на брифинге в Минздраве Саратовской области рассказали о врачах, которые должны были помогать коллегам из Казахстана в борьбе с коронавирусом.

Первый замминистра регионального здравоохранения Станислав Шувалов подчеркнул, что прошла только видеоконференция.

- Наметили точки соприкосновения, будем помогать соседям в подходе лечении пациентов. Сейчас ведем работу в данном ключе. Никто из наших медиков пока туда не поехал, — рассказал Шувалов.

Также на брифинге поведали о водителях, контактировавших с медработником Центральной диспетчерской службы Энгельса, который был заражен коронавирусом. Оказалось, таких 33 человека. Их всех обследовали, ни у кого не подтвердился COVID-19. Уже через две недели они выйдут на работу.

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