2020-07-23T14:10:01+03:00
Общество

В Саратовской области из 110 пляжей заявили о себе менее половины

Начальник ГИМС объяснил конфуз с незаконным открытием саратовского городского пляжа
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Несанкционированный пляж под мостом Саратов-ЭнгельсНесанкционированный пляж под мостом Саратов-Энгельс
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Начальник ГИМС Артем Голубев сообщил что на территории области свыше трех тысяч прудов и река Волга протяженностью свыше 500 км, но при этом всего 110 пляжей в 12 районах области. Если в прошлом году за разрешением и обследованием пляжей к ГИМС обращались 95 из них, то в этом году – только 41. Еще 15 заявок пока не одобрены.

Голубев сообщил, что уже от шести турбаз получены уведомления, что они не будут открывать не только пляж, но и сами базы отдыха.

Выяснилось, что ранее разрешение ГИМС предоставлялось только после разрешения от Роспотребнадзора, сейчас порядок поменялся. Но некоторые арендаторы пляжей получив заключение ГИМС посчитали, что документ от Роспотребнадзора уже не нужен. К примеру, так случилось с незаконным открытием пляжа "Городские пески" в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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