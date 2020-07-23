В Саратовской не хватает одного показателя для снятия ограничений по коронавирусу

23 Июль 2020 2020-07-23T14:10:17+03:00

Коэффициент распространения инфекции должен быть 0,8, а сейчас составляет 1,1

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Сегодня, 23 июля, в Минздраве Саратовской области проходит брифинг по ситуации с распространением коронавируса.

Всего случаев заболевания в регионе 8 631: 3 512 мужчин и 5 119 женщин. Под наблюдением находятся 928 человек.

- Сейчас в стационаре находится 1 699 человек, с коронавирусом — 1 661, с пневмонией — 1 511. На кислородной поддержке — 183 пациента, на ИВЛ держат 62 человека, на инвазивной ИВЛ — 26, — рассказал первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов.

По словам начальника отдела эпидемиологического надзора Регионального Роспотребнадзора Галины Архиповой, темпы роста заболеваемости сохраняются.

Чтобы перейти на второй этап снятия ограничений, нужно добиться хороших показателей в трех коэффициентах: распространения коронавируса, свободных коек в больницах и охват тестирования. Последние два выполнены: в области свободно более 50% коек, в день проводится множество тестов. Однако коэффициент распространения инфекции должен быть 0,8, а сейчас составляет 1,1.

Также Архипова рассказала, что Роспотребнадзор проверил налоговую инспекцию в Саратове. Там выявили четыре случая коронавируса, а всех контактных отстранили от работы.

- Это не значит, что они заражены, но они на больничном листе. Всех контактных на 8-10 день обследуют, — отметила начальник отдела Роспотребнадзора.

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ИСТОЧНИК KP.RU