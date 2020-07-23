В Саратове оперативник уголовного розыска обманул мошенника и получил срок

23 Июль 2020 2020-07-23T11:21:43+03:00

В колонию бывший полицейский не поедет, потому что срок - условный

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Оперативника уголовного розыска в Саратове приговорили к условному сроку за мошенничество на 300 тысяч рублей. За эту сумму он обещал не задерживать другого мошенника.

Как установило следствие, 2 мая 2019 года оперуполномоченный отдела уголовного розыска УМВД РФ по городу Саратову доставлял к следователям подозреваемого в мошенничестве в крупном размере. Полицейский убедил подозреваемого, что поможет уйти от задержания по уголовному делу. За это надо заплатить 300 тысяч рублей. Так как при себе денег у мужчины не было, он через телефон оперуполномоченного связался с родственниками. Деньги на счет, который назвал полицейский, перечислили родители подозреваемого.

Полицейский успел все деньги потратить на себя, прежде чем его задержали сотрудники собственной безопасности ГУ МВД по Саратовской области.

Сначала свою вину полицейский признавать отказывался. Но следователи СУ СКР в суде предъявили достаточно доказательств, чтобы обвиняемый признался в мошенничестве.

Бывший оперуполномоченный осужден на 2,5 года условно, с испытательным сроком в три года и штрафом в 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU