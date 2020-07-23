В Саратове из-за коронавируса стали чаще покупать мотоциклы

23 Июль 2020 2020-07-23T11:14:56+03:00

Люди хотят обезопасить себя и хотят реже ездить на общественном транспорте

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В Саратове вырос спрос на мотоциклы, мопеды, скутеры.

Как сообщили эксперты «Авито Авто», спрос во втором квартале 2020 года вырос на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Однако предложение снизилось на 6%.

Средняя стоимость подержанного мотоцикла в Саратове — 174,3 тыс. рублей. Это на 7% больше прошлогодних цен. В России средняя цена на двухколесного коня составляет 200,3 тыс. рублей, увеличившись на 19%

Скутеры и мопеды с пробегом в Саратове стоят дешевле — примерно 43 тыс. рублей.

При этом спрос растет не только в Саратове. По России в целом он увеличился на 45%. Это объясняется желанием граждан иметь личное средство передвижения.

Опрос показал, что 43% россиян после снятия режима самоизоляции, введенного из-за коронавируса, планируют реже ездить на общественном транспорте, чтобы обезопасить себя.

В том числе с этим связано и то, что 9% граждан, у которых раньше не было автомобиля, решили купить его.

Однако мототранспорт доступнее машин, которые на вторичном рынке стоят в два раза дороже мотоциклов, поэтому его продажи так заметно выросли.

Отметим, что в Саратове байкерам теперь запрещено ездить ночью по девяти улицам.

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ИСТОЧНИК KP.RU