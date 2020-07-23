2020-07-23T11:14:56+03:00
Общество

В Саратове из-за коронавируса стали чаще покупать мотоциклы

Люди хотят обезопасить себя и хотят реже ездить на общественном транспорте
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове вырос спрос на мотоциклы, мопеды, скутеры.

Как сообщили эксперты «Авито Авто», спрос во втором квартале 2020 года вырос на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Однако предложение снизилось на 6%.

Средняя стоимость подержанного мотоцикла в Саратове — 174,3 тыс. рублей. Это на 7% больше прошлогодних цен. В России средняя цена на двухколесного коня составляет 200,3 тыс. рублей, увеличившись на 19%

Скутеры и мопеды с пробегом в Саратове стоят дешевле — примерно 43 тыс. рублей.

При этом спрос растет не только в Саратове. По России в целом он увеличился на 45%. Это объясняется желанием граждан иметь личное средство передвижения.

Опрос показал, что 43% россиян после снятия режима самоизоляции, введенного из-за коронавируса, планируют реже ездить на общественном транспорте, чтобы обезопасить себя.

В том числе с этим связано и то, что 9% граждан, у которых раньше не было автомобиля, решили купить его.

Однако мототранспорт доступнее машин, которые на вторичном рынке стоят в два раза дороже мотоциклов, поэтому его продажи так заметно выросли.

Отметим, что в Саратове байкерам теперь запрещено ездить ночью по девяти улицам.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Саратовские медики не исключили повторного заражения коронавирусом выздоровевших
Плановые работы на водопроводе в Заводском районе выполнены с опережением графика
У саратовских туроператоров осталось несколько часов для подачи заявки в Ростуризм
День Военно-Морского Флота во всех подробностях — только в видеосервисе Wink
Иномарка в Саратове сбила 50-летнюю женщину
МегаФон запускает решение для дистанционного мониторинга здоровья
Сколько стоит отдохнуть на турбазах в Саратове: расценки озвучила председатель областного комитета по туризму
Саратовский Роспотребнадзор о масках и антисептиках: Для каждого из нас это должно стать образом жизни
Повышенные стипендии как дополнительная мотивация для развития студентов
В Саратовской области стали добывать больше нефти и газа
Саратовских врачей не стали посылать в Казахстан для борьбы с коронавирусом
В Саратовской области из 110 пляжей заявили о себе менее половины