В Саратове из-за коронавируса стали чаще покупать мотоциклы
В Саратове вырос спрос на мотоциклы, мопеды, скутеры.
Как сообщили эксперты «Авито Авто», спрос во втором квартале 2020 года вырос на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Однако предложение снизилось на 6%.
Средняя стоимость подержанного мотоцикла в Саратове — 174,3 тыс. рублей. Это на 7% больше прошлогодних цен. В России средняя цена на двухколесного коня составляет 200,3 тыс. рублей, увеличившись на 19%
Скутеры и мопеды с пробегом в Саратове стоят дешевле — примерно 43 тыс. рублей.
При этом спрос растет не только в Саратове. По России в целом он увеличился на 45%. Это объясняется желанием граждан иметь личное средство передвижения.
Опрос показал, что 43% россиян после снятия режима самоизоляции, введенного из-за коронавируса, планируют реже ездить на общественном транспорте, чтобы обезопасить себя.
В том числе с этим связано и то, что 9% граждан, у которых раньше не было автомобиля, решили купить его.
Однако мототранспорт доступнее машин, которые на вторичном рынке стоят в два раза дороже мотоциклов, поэтому его продажи так заметно выросли.
Отметим, что в Саратове байкерам теперь запрещено ездить ночью по девяти улицам.
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ИСТОЧНИК KP.RU